Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отметился 50-й результативной передачей в английской Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории турнира.

Футболист отдал голевой пас на Агуэро в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (в данный момент счёт 2:1, идёт 2-й тайм). Для достижения показателя в 50 результативных передач бельгийцу пришлось провести 123 матча. Он значительно опередил ближайших конкурентов — Месута Озила (141 матч) и Эрика Кантона (143).

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Вольфсбурга». Сумма трансфера составила € 76 млн. В прошлом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 19 матчах АПЛ, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.