«Тоттенхэм» пропустил первым в матче с «Ньюкаслом» после удара Жоэлинтона. Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» на 27-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий гостей Жоэлинтон.



Получив передачу с фланга от Кристиана Атсу на линии штрафной, Жоэлинтон без помех продвинулся вперёд и поразил ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



Вчера, 24 августа, «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3. «Ливерпуль» на своём поле был сильнее «Арсенала» – 3:1.



25 августа «Манчестер Сити» на выезде взял верх над «Борнмутом» – 3:1. Сегодня также встретятся «Вулверхэмптон» с «Бёрнли».