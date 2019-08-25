Турнирная таблица РПЛ: у пяти лидеров равное количество очков после 7-го тура

В Российской Премьер-Лиге развернулась нешуточная борьба за лидерство. Сразу пять команд после 7 туров набрали по 14 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата.

Лидерство за счёт дополнительных показателей захватил «Краснодар». За «быками» расположились «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Лишь на одно очко от лидирующей группы отстаёт ЦСКА.

В следующем туре состоится сразу два матча, в которых нынешние лидеры встретятся друг с другом. Обе встречи пройдут в Москве. 31 августа на «РЖД Арене» сыграют «Локомотив» и «Ростов», а на следующий день на «Открытие Арене» встретятся «Спартак» и «Зенит». «Краснодар» и ЦСКА свои матчи проведут 1 сентября в гостях у «Урала» и «Арсенала» соответственно.

Турнирную таблицу РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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