Кононов: «Спартак» выиграл очень важный матч у хорошей, организованной команды

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:1).
«Перед игрой нам было непросто, был длительный перелёт. Настроение было не из лучших после игры с «Брагой», сегодня ребята порадовали своей игрой с первой до последней минуты. Хорошо провели матч. Для нас приятно, что забили в компенсированное время, но понимаю, что для соперника это трагедия. Сами были в таких ситуациях. «Крылья» играли хорошо, нам было очень непросто. Выиграли очень важный матч на выезде с хорошей, организованной командой. Поздравляю игроков и болельщиков.
Судья пресекал все фолы, считал нужным за каждый фол показывать нам карточку. Но возможен и другой вариант, что мы где-то были чересчур агрессивны.
Умяров сегодня отыграл хорошо, как и предыдущую игру, когда выходил в Лиге Европы. Что касается Джано, то он у нас молодой ветеран. В команде должны быть старики, которые должны в раздевалке подсказывать молодым, если они что-то замечают. Могут и одёргивать, и строго разговаривать. Но, зная Умярова, он очень предан футболу. Думаю, слова Джано его подхлестнули ещё больше работать.
В сегодняшней игре у нас хватало моментов в первом тайме: штанга, Рыжиков много выручал. Просто по ходу игры мы добавляли заменами. В первую очередь это большое желание ребят делать результат", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 25 августа 2019
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