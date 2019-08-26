РФС предложит развлекательную программу в день матча Россия — Казахстан

Российский футбольный союз предложит болельщикам развлекательную программу в день матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между национальными сборными России и Казахстана. Встреча состоится 9 сентября в Калининграде.

На площади стадиона «Калининград» зрители смогут побывать на концерте ST, попробовать казахскую национальную кухню, посетить зоны бесплатного барбершопа и аквагрима сборной, сыграть в футбол с легендами сборной России и многое другое. Начало развлекательной программы на стадионе — в 18:00 мск.

Кроме того, в торговых центрах состоятся автографсессии послов сборной России, а также будет организована фан-зона и просмотр матча в кинотеатрах города.

Матч Россия — Казахстан начнётся в 21:45 мск.