В Сербии игрок проигнорировал fair play. На него устроила охоту целая команда

Футболист клуба «Металац» Никола Гробович отметился неспортивным поступком в матче 5-го тура сербской Первой лиги с «Бачкой» (2:0).
В концовке первого тайма футболист «Бачки» получил травму, но игроки «Металаца» не выбили мяч за пределы поля, а вместо этого отправили его на половину соперника. Мяч подхватил Гробович, вышел один на один с голкипером и забил гол. Игроки «Бачки» пришли в ярость и всем составом бросились на Гробовича. Тому удалось уйти от расправы, но один из оппонентов всё же сумел ударить его по лицу. Из-за этого инцидента на поле произошла массовая потасовка, в результате которой арбитр удалил одного игрока «Металаца» и двоих — «Бачки».
Во втором тайме хозяева забили второй гол и закрепили преимущество.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 августа 2019
-
00:28
-
00:21
-
00:00
- 26 августа 2019
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:21
-
22:56
-
22:40
-
22:31
-
22:20
-
22:15
-
21:57
-
21:46
-
21:40
-
21:27
-
21:16
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:27
-
20:15
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:20
-
19:05
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:23