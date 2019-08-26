В Сербии игрок проигнорировал fair play. На него устроила охоту целая команда

Футболист клуба «Металац» Никола Гробович отметился неспортивным поступком в матче 5-го тура сербской Первой лиги с «Бачкой» (2:0).

В концовке первого тайма футболист «Бачки» получил травму, но игроки «Металаца» не выбили мяч за пределы поля, а вместо этого отправили его на половину соперника. Мяч подхватил Гробович, вышел один на один с голкипером и забил гол. Игроки «Бачки» пришли в ярость и всем составом бросились на Гробовича. Тому удалось уйти от расправы, но один из оппонентов всё же сумел ударить его по лицу. Из-за этого инцидента на поле произошла массовая потасовка, в результате которой арбитр удалил одного игрока «Металаца» и двоих — «Бачки».

Во втором тайме хозяева забили второй гол и закрепили преимущество.

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