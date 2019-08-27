О. Иванов — о судействе в матче с ЦСКА: двойные трактовки какие-то

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал неоднозначные судейские решения в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3).



«Если брать момент с жёлтой карточкой, которую показали мне, считаю, что там не было фола. Такой же эпизод был ранее, когда я у Магнуссона мяч отбирал, там фол не свистнули. Просто двойные трактовки какие-то. Но мне больше по судейству сказать просто нечего. Меня просто удивило, что в том моменте нашли фол. Это нормальная ситуация для нашего чемпионата.



Пенальти в ворота ЦСКА? Я не видел данного эпизода, но зачем сейчас это всё мусолить: было или не было. Уже закончилась игра», — цитирует Иванова News.ru.



В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 12-е место. В активе команды из Грозного 7 очков.

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