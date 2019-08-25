Швец: было несколько моментов, где судья помогал ЦСКА, но это просто отговорки

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:3).
«В первом тайме играли хорошо, потом пропустили. На второй вышли с настроем, тренер в перерыве сказал, что улучшать в игре. Был стопроцентный момент, потом пенальти, где судья не свистнул. Было ещё несколько моментов, где судья помогал ЦСКА, но это просто отговорки. Надо было реализовывать моменты, но мы этого не сделали», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Победа позволила ЦСКА подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «армейцев» стало 13 очков. «Ахмат», набрав 7 очков, занимает 12-е место.
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября), а «Ахмат» будет принимать «Тамбов» (31 августа).
- 25 августа 2019
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