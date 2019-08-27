Миятович: Азар не сделает для «Реала» то, что делал Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович скептически оценил шансы бельгийского новичка Эдена Азара добиться в «Королевском клубе» такого же успеха, какой сопутствовал Криштиану Роналду.

«Азар, безусловно, очень хороший футболист. Он один из лучших в Европе. Но, на мой взгляд, не стоит ждать, что он сделает для „Реала“ то, что делал Роналду. Давление в „Реале“ более сильное, чем в „Челси“, и нужно время, чтобы справиться с ним.

Кроме того, «Реал» — это большой клуб с топовыми игроками. Новички должны пройти процесс адаптации, это нормально для такого большого клуба.

Думаю, что этот сезон будет нелёгким для «Реала». Но я настроен оптимистично, клуб будет бороться за титулы", — приводит слова Миятовича Goal.