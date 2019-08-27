Экс-форвард «Реала» Миятович: Неймар должен приехать в Мадрид
Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович выразил надежду, что форвард «ПСЖ» Неймар перейдёт в королевский клуб.
«Мне бы очень хотелось увидеть Неймара в «Реале», потому что он один из моих любимых игроков.
Я уверен, что он даст «Реалу» те качества, которых не хватает команде. И это, безусловно, помогло бы им стать сильнее не только для того, чтобы конкурировать с «Барселоной» и «Атлетико» в чемпионате Испании, но и для борьбы за победу в Лигу чемпионов.
Да, он должен приехать в Мадрид», — приводит слова Миятовича Goal.
Напомним, что 27-летний Неймар хочет покинуть «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно. Приоритетом для форварда является возвращение в «Барселону», но он также может рассмотреть предложение «Реала».
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