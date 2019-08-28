Источник: «Интер» согласовал трансфер Алексиса Санчеса

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес перейдёт в «Интер», сообщается в «Твиттере» журналиста Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за € 15 млн. Впрочем, проблемой могла стать высокая зарплата чилийца, который в стане манкунианцев получает £ 390 тыс. (€ 426 тыс.) в неделю. «Интер» был готов платить лишь половину этой суммы.
Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт чилийца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
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