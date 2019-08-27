Икарди сообщил руководству «Интера» о желании остаться в клубе
Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди не собирается покидать клуб, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».
По данным источника, футболист встретился с руководством итальянского клуба и выразил желание остаться в команде.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к нему проявляют «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Монако».
Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
«Интер» и «Ювентус» продолжают вести переговоры по Икарди
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