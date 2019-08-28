Переход Ругани из «Ювентуса» в «Рому» под вопросом

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани и «Рома» согласовали между собой условия личного контракта. Известно, что итальянец будет получать € 2,6 млн в год, если трансфер будет осуществлён, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Ругани был выставлен на продажу «Ювентусом», а «Рома» стала главным претендентом на покупку игрока. «Рома» не захотела сразу выкупить футболиста, а предложила «Ювентусу» взять Ругани в аренду. Чёрно-белые согласились на это, но с условием, что «Рома» выкупит Ругани по окончании арендного соглашения.



Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи против такого условия, поэтому настаивает на праве выкупа, а не обязательстве. Переговоры продолжаются. Транферное окно закрывается 2 сентября.

«Ювентус» намерен предложить Ругани «Барселоне»