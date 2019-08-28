Ривалдо не включил Неймара в тройку лучших игроков мира

Бывший футболист «Барселоны» и «Милана» Ривалдо выразил мнение, что его звёздный соотечественник Неймар не входит в число трёх лучших игроков мира.
«Лучший игрок мира? Сейчас это Месси. Вторым по-прежнему является Криштиану. Кто третий, я сказать не могу, но это точно не Неймар. В первую очередь потому, что случилось в прошлом сезоне. Возможно, если он вернётся в чемпионат Испании, то уже в сезоне-2019/20 снова вернётся в тройку лучших. Возможно, он сможет даже стать лучшим.
В целом я считаю, что Ней ошибся, перейдя в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барселону». С ним испанский клуб станет гораздо сильнее в плане борьбы за победу в Лиге чемпионов. Да, он совершил ошибку, но я думаю, что о ней все забудут, как только он начнёт забивать голы.
Переход в «Реал»? Это тоже будет хорошо как для клуба, так и для Неймара. Впрочем, я играл за «Барсу», поэтому хочу, чтобы он вернулся именно туда», — цитирует Ривалдо AS.
- 28 августа 2019
-
17:23
-
17:15
-
16:56
-
16:55
-
16:25
-
16:03
-
15:53
-
15:41
-
15:25
-
15:22
-
15:05
-
15:01
-
14:45
-
14:24
-
14:14
-
14:14
-
13:57
-
13:45
-
13:37
-
13:22
-
13:20
-
13:14
-
13:01
-
12:58
-
12:44
-
12:38
-
12:29
-
12:13
-
12:00
-
11:44
-
11:43ЦСКА предложил за Гогуа € 400 тысяч Эксклюзив
-
11:31
-
11:25
-
11:11
-
11:00