Ривалдо не включил Неймара в тройку лучших игроков мира

Бывший футболист «Барселоны» и «Милана» Ривалдо выразил мнение, что его звёздный соотечественник Неймар не входит в число трёх лучших игроков мира.



«Лучший игрок мира? Сейчас это Месси. Вторым по-прежнему является Криштиану. Кто третий, я сказать не могу, но это точно не Неймар. В первую очередь потому, что случилось в прошлом сезоне. Возможно, если он вернётся в чемпионат Испании, то уже в сезоне-2019/20 снова вернётся в тройку лучших. Возможно, он сможет даже стать лучшим.



В целом я считаю, что Ней ошибся, перейдя в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барселону». С ним испанский клуб станет гораздо сильнее в плане борьбы за победу в Лиге чемпионов. Да, он совершил ошибку, но я думаю, что о ней все забудут, как только он начнёт забивать голы.



Переход в «Реал»? Это тоже будет хорошо как для клуба, так и для Неймара. Впрочем, я играл за «Барсу», поэтому хочу, чтобы он вернулся именно туда», — цитирует Ривалдо AS.