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«Краснодар» и «Динамо» претендуют на хавбека «Фенербахче» Зайца

«Краснодар» и «Динамо» претендуют на хавбека «Фенербахче» Зайца
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает TRT Spor.

Согласно информации источника, на 25-летнего хавбека стамбульского клуба претендуют «Краснодар» и московское «Динамо». «Быки» заинтересованы в подписании ещё одного игрока в середину поля после травмы Реми Кабелла, который получил разрыв крестообразных связок колена. Бело-голубые намерены укрепить состав после неудачного старта в текущем сезоне. «Фенербахче» готов выслушать предложения по словенцу ввиду проблем с соответствием правилу финансового фэйр-плей.

В стартовавшем сезоне Зайц принял участие в одном матче. В игре с «Башакшехиром» (2:1) он провёл на поле 17 минут игрового времени, результативными действиями не отметился. Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 5,5 млн.

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