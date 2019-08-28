«Динамо» близко к приобретению форварда «Палмейраса» Борхи
Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» близко к приобретению колумбийского нападающего «Палмейраса» Мигеля Борхи.
Борха выступает в составе бразильского «Палмейраса» с 2017 года. В сезоне 2019 года 26-летний нападающий принял участие в 1 матче чемпионата Бразилии, однако не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Борха играл за такие команды, как «Кукута Депортиво», «Кортулуа», «Ла Экидад», «Ливорно», «Олимпо», «Санта-Фе» и «Атлетико Насьональ». Вместе с «Кортулуа» Борха становился обладателем Кубка Колумбии и Кубка Либертадорес в 2016 году.
С 2016 года Борха защищает цвета национальной команды Колумбии. Нападающий также был признан лучшим футболистом года в Южной Америке в 2016 году.
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