Кикнадзе: новый лимит более жесткий, чем предыдущий
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о новом лимите Российской Премьер-Лиги на легионеров (8 иностранцев + 17 россиян в заявке).
«Мне кажется, что новый лимит более жесткий, чем предыдущий. Хорошо это или плохо, посмотрим. Например, можно наблюдать за ситуацией, которая сейчас в «Краснодаре». Любая травма или красная карточка иностранного игрока может привести к серьёзным изменениям в составе. С другой стороны, это серьёзный стимул подтягивать собственных российских игроков, которые были бы готовы выйти на замену в случае необходимости. Понятно, что одной восьмёркой отыграть весь сезон физически невозможно, нужно готовить замену», — сказал Кикнадзе в интервью «Известиям».
Кикнадзе: оформили 9 сделок на сумму, равную контракту игрока в прошлом году
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