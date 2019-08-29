Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер Тайсона

Президент римской «Ромы» Джеймс Паллотта одобрил возможное приобретение бразильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, изначально босс итальянского клуба был против больших расходов ради трансфера Тайсона, но теперь изменил мнение. «Шахтёр» оценивает бразильца в € 30 млн. На покупке Тайсона настаивает главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который ранее тренировал «Шахтёр».

Тайсон перешёл в «Шахтёр» в январе 2013 года из харьковского «Металлиста». Сумма трансфера составила € 15,24 млн. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 35 матчах за «Шахтёр» во всех турнирах, в которых стал автором 6 забитых мячей и отдал 15 голевых передач. Контракт игрока с украинским клубом действует до лета 2021 года.