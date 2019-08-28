Агент предложил «Роме» услуги Коноплянки

Клуб Серии А «Рома» получил предложение приобрести полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянку, сообщает AS Rome live. При этом имя агента, который предложил полузащитника, не называется. Издание отмечает, что немецкий клуб готов отпустить украинского футболиста за € 4 млн.



Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка привлёк внимание боссов «Сампдории». Президент итальянского клуба Массимо Ферреро уже связался по поводу трансфера как с игроком, так и с руководством клуба из Гельзенкирхена.

29-летний Коноплянка выступает в «Шальке-04» уже три сезона. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.