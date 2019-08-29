Евсеев: Игбун на данный момент в «Уфе». Не знаю, какое у него состояние
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию с нигерийским нападающим Сильвестром Игбуном, который может перейти в другой клуб.
«По Игбуну вопрос не ко мне. Он был готов играть с «Ростовом», с «Зенитом» не был. На сегодняшний момент он в нашей команде. Откуда я знаю, какое у него состояние? Если будет готов сыграть с «Оренбургом», значит сыграет. Пока что он не готов», – приводит слова Евсеева «Спорт День за Днём».
Игбун перешёл в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». В нынешнем сезоне 28-летний нигериец принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт форварда с клубом действует до лета 2020 года.
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