Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 для «Локомотива»

Определились соперники «Локомотива» по групповому раунду Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Железнодорожники» попали в группу D и сыграют с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Напомним, перед жеребьёвкой «Локомотив» оказался в четвёртой корзине. На групповой стадии «железнодорожники» не могли встретиться с «Зенитом» и донецким «Шахтёром».

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17/18 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 10/11 декабря.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 будет сыгран на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финале турнира в прошлом сезоне красные обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.