Семак: группа очень серьёзная. «Зенит» понимает свой уровень, будет очень сложно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для сине-бело-голубых. Петербургский клуб попал в группу G и сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».

«С «Бенфикой» мы достаточно часто встречались, с «Лионом» — пореже, а «Лейпциг»… Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепкая команда. А группа очень серьёзная. Сложно. Мы понимаем наш уровень, и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины.

Имена — именами, а уровень команд, которые нам выпали, очень высокий. На данном этапе это лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьёзный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно. Думаю, выделить фаворита группы нельзя. Если исключить «Зенит», то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно.



Из четвёртой корзины нам досталась одна из самых крепких команд, из третьей — то же самое. Группа очень тяжёлая. Нам достался «Лейпциг» — команда, которая, я думаю, не хуже «Боруссии», с которой мне пришлось исполнять обязанности главного тренера. Разница не такая уж огромная», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».