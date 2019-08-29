«Эспаньол», ПСВ и «Фейеноорд» вышли в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская «Заря» принимала «Эспаньол». Встреча прошла в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого мяча стал нападающий «Эспаньола» Факундо Феррейра на 34-й минуте. В начале второго тайма полузащитник «Зари» Богдан Леднев сравнял счёт. Спустя восемь минут гол забил хавбек гостей Матиас Варгас. Ничью украинскому клубу принёс форвард Назарий Русин на 78-й минуте.
В первом матче «Эспаньол» на своём поле обыграл «Зарю» со счётом 3:1. Таким образом, испанская команда вышла в групповой этап Лиги Европы, а клуб из Луганска покинул турнир.
Результаты других встреч раунда плей-офф Лиги Европы
«Аполлон» — ПСВ — 0:4 (0:3 — первый матч)
«Хапоэль» — «Фейеноорд» — 0:3 (0:3 — первый матч)
«Мольде» — «Партизан» — 1:1 (1:2 — первый матч)
«Бней Иегуда» — «Мальмё» — 0:1 (0:3 — первый матч)
«Трабзонспор» — АЕК — 0:2 (3:1 — первый матч).
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