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«Эспаньол», ПСВ и «Фейеноорд» вышли в групповой этап Лиги Европы

«Эспаньол», ПСВ и «Фейеноорд» вышли в групповой этап Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская «Заря» принимала «Эспаньол». Встреча прошла в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал нападающий «Эспаньола» Факундо Феррейра на 34-й минуте. В начале второго тайма полузащитник «Зари» Богдан Леднев сравнял счёт. Спустя восемь минут гол забил хавбек гостей Матиас Варгас. Ничью украинскому клубу принёс форвард Назарий Русин на 78-й минуте.

В первом матче «Эспаньол» на своём поле обыграл «Зарю» со счётом 3:1. Таким образом, испанская команда вышла в групповой этап Лиги Европы, а клуб из Луганска покинул турнир.

Результаты других встреч раунда плей-офф Лиги Европы

«Аполлон» — ПСВ — 0:4 (0:3 — первый матч)

«Хапоэль» — «Фейеноорд» — 0:3 (0:3 — первый матч)

«Мольде» — «Партизан» — 1:1 (1:2 — первый матч)

«Бней Иегуда» — «Мальмё» — 0:1 (0:3 — первый матч)

«Трабзонспор» — АЕК — 0:2 (3:1 — первый матч).

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Заря
Луганск, Украина
Окончен
2 : 2
Эспаньол
Барселона, Испания
0:1 Феррейра – 34'   1:1 Леднев – 54'   1:2 Варгас – 62'   2:2 Русин – 78'
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
Окончен
0 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Ихаттарен – 72'   0:2 Митроглу – 76'   0:3 Мален – 78'   0:4 Мален – 90+3'
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:30 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Окончен
0 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Кёкчю – 46'   0:2 Бергёйс – 52'   0:3 Бюргер – 61'
Удаления: Маман – 42' / нет
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
1 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Джеймс – 72'   1:1 Милетич – 81'
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Бней Иегуда
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 1
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Молинс – 7'
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:30 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
0 : 2
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Ливайя – 24'   0:2 Манталос – 29' (пен)
Удаления: нет / Лопеш – 90+3'
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