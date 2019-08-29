Луис Энрике объявил, что его дочь скончалась
У бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь Ксана. Об этом 49-летний специалист сообщил в своём «твиттере».
Девочке было 9 лет, у неё была опухоль.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Football Tweet.
Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне текущего года было объявлено, что он покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.
Под его руководством «Барселона» в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Ранее Энрике также возглавлял вторую команду каталонского клуба, «Сельту» и «Рому».
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