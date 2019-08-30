Таблица коэффициентов УЕФА после раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после раундов плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На этой неделе «Краснодар» на своём поле потерпел поражение со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Московский «Спартак» на домашнем стадионе проиграл со счётом 1:2 португальской «Браге» в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 86,426

2. Англия — 75,033

3. Германия — 59,070

4. Италия — 58,510

5. Франция — 50,248

6. Россия — 42,716

7. Португалия — 42,049

8. Бельгия — 33,700

9. Украина — 30,700

10. Турция — 30,400.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.