Таблица коэффициентов УЕФА после раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после раундов плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
На этой неделе «Краснодар» на своём поле потерпел поражение со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Московский «Спартак» на домашнем стадионе проиграл со счётом 1:2 португальской «Браге» в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы.
1. Испания — 86,426
2. Англия — 75,033
3. Германия — 59,070
4. Италия — 58,510
5. Франция — 50,248
6. Россия — 42,716
7. Португалия — 42,049
8. Бельгия — 33,700
9. Украина — 30,700
10. Турция — 30,400.
Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.
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