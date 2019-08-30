Провал «Спартака» скажется в 2021 году, когда мы не заявим третью команду в ЛЧ

«Спартак» дважды уступил «Браге» и вылетел из Лиги Европы. Это поражение болезненно скажется на рейтинге России в таблице коэффициентов УЕФА.

Португальские клубы нас уже практически догнали. Похоже, скоро наш чемпионат станет седьмым, а португальский – шестым. Вдвойне обидно, что красно-белые уступили именно «Браге». Ещё печальнее становится, когда понимаешь, что бюджет соперника примерно в три раза меньше.



Сейчас мы бьемся с Португалией за представительство в сезоне-2021/22. С высокой вероятностью нынешний сезон РПЛ – последний, когда наши клубы борются за третье место, как за лигочемпионское. Если оставшиеся четыре команды РПЛ в еврокубках не исправят ситуацию, то по итогам сезона-2020/21 в группу ЛЧ напрямую попадет только чемпион РПЛ, а серебряный призер – в отбор ЛЧ.

Не думать о России. Поражение в ЛЕ – преимущество для «Спартака» Хотя к Кононову много вопросов, особенно по Мирзову.

Шестая строчка хороша не только тем, что гарантирует двум клубам группу ЛЧ, а третьему – квалификацию ЛЧ. Шестая строчка хороша ещё тем, что чемпион попадает автоматически в первую корзину при жеребьевке групп ЛЧ и получает более слабых соперников, а значит, с большей вероятностью наберет очки. Группа «Зенита» тому пример.



Вообще шестая строчка в таблице коэффициентов – это такая гора, на которую тяжело забраться. Но если залез, получаешь достаточно бонусов, и тебя тяжело свергнуть. Здесь важно понимать, что именно «Спартак» больше других клубов РПЛ виноват в падении России в рейтинге коэффициентов УЕФА.



Речь ведь не только про свежий вылет от «Браги». Рейтинг формируется на основании пяти последних сезонов. То есть учитывается и то, как «Спартак» не смог выйти из группы ЛЕ в прошлом году. И то, как в сезоне-2016/17 вылетел от кипрского АЕКа в 3-м квалификационном раунде ЛЕ.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Итоги «Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

За пять лет до весеннего этапа еврокубков «Спартак» добрался лишь один раз. После чемпионства москвичи попали в группу ЛЧ и заняли третье место, обойдя «Марибор». Тогда «Спартак» уступил «Атлетику» в 1/16 финала ЛЕ. Была еще неприятная история в сезоне-2013/14: «Спартак» вылетел от «Санкт-Галлена» – единственной команды, которая стояла на пути к групповому этапу ЛЕ.

Достаточно сказать, что по состоянию на лето 2019 года коэффициент «Спартака» составлял жалкие 16.000. Ровно такой же коэффициент у московского «Динамо», которое набрало очки только в сезоне-2013/14. Тогда у команды Черчесова в Лиге Европы было 9 побед и 4 ничьи. По состоянию на лето 2019 года у «Краснодара» коэффициент – 34.500, у ЦСКА – 48.000, а у «Зенита» – 72.000. Это красноречивее всего показывает, почему именно «Спартак» больше других виноват в происходящем. Сегодняшний матч – лишь ещё одно подтверждение этого.



Славное было лето. Кто-то съездил в отпуск, кто-то наслаждался солнечными деньками в России. Но вот лето заканчивается. Пришло время вспомнить, как бывает больно смотреть на наши клубы в еврокубках.