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Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Парму»

Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Парму»
Футбол / Англия 0

Итальянская «Парма» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармианом. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, «Парма» планирует арендовать 29-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа. Несколько итальянских команд интересовались трансфером Дармиана этим летом, однако всех их отпугнул ценник, выставленный «МЮ», — британский гранд рассчитывает выручить за Маттео не менее € 10 млн.

В сезоне-2018/19 Дармиан провёл шесть матчей за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге. В текущем сезоне итальянец на поле в футболке «красных дьяволов» пока не появлялся.

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