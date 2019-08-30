Президент «Трабзонспора»: «Краснодар» мне знаком

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу поделился мнением о прошедшей жеребьёвке группового этапа Лиги Европы. Турецкому клубу в соперники выпали «Базель», «Хетафе» и «Краснодар».

«Базель» и «Краснодар» мне знакомы. О «Хетафе» знаю намного меньше. Мне кажется, у нас сбалансированная группа, все команды сильны примерно одним и тем же. Если не будем играть так, как мы это делали во вчерашнем матче с АЕКом, то, уверен, пробьёмся в плей-офф", — цитирует Агаоглу официальный сайт УЕФА.

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 12 декабря. Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси».