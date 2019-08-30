Главный тренер «Краснодара» оценил итоги жеребьёвки Лиги Европы

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился мнением о прошедшей жеребьёвке группового этапа Лиги Европы. «Горожанам» в соперники выпали «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».
«Жеребьёвка для нас хорошая, потому что все команды ровные — нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. «Хетафе» — это хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. «Трабзонспор» — всегда хорошая команда, «Базель» — частый участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.
С кем нам хотелось встретиться? Мы делали ставки, думали, что кто-то из англичан может попасться — «Арсенал» или «МЮ». Но этого не произошло. Травма Шапи? Пока всё в процессе понимания. У него сильный ушиб. Ждём окончательного решения врачей", — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 30 августа 2019
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