Стало известно расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

На официальном сайте УЕФА появилось расписание матчей московского ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы. Соперниками «армейцев» по этому раунду турнира стали «Эспаньол»», «Лудогорец» и «Ференцварош».
1-й тур, 19 сентября
«Лудогорец» — ЦСКА
2-й тур, 3 октября
ЦСКА — «Эспаньол»
3-й тур, 24 октября
ЦСКА — «Ференцварош»
4-й тур, 7 ноября
«Ференцварош» — ЦСКА
5-й тур, 28 ноября
ЦСКА — «Лудогорец»
6-й тур, 12 декабря
«Эспаньол» — ЦСКА
При жеребьёвке группового этапа ЦСКА находился в первой корзине посева.
Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси». В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира синие уверенно обыграли лондонский «Арсенал» — 4:1.
- 30 августа 2019
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