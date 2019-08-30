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Стало известно расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

Стало известно расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

На официальном сайте УЕФА появилось расписание матчей московского ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы. Соперниками «армейцев» по этому раунду турнира стали «Эспаньол»», «Лудогорец» и «Ференцварош».

1-й тур, 19 сентября
 «Лудогорец» — ЦСКА

2-й тур, 3 октября
ЦСКА — «Эспаньол»

3-й тур, 24 октября
ЦСКА — «Ференцварош»

4-й тур, 7 ноября
«Ференцварош» — ЦСКА

5-й тур, 28 ноября
ЦСКА — «Лудогорец»

6-й тур, 12 декабря
«Эспаньол» — ЦСКА

При жеребьёвке группового этапа ЦСКА находился в первой корзине посева.

Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси». В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира синие уверенно обыграли лондонский «Арсенал» — 4:1.

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