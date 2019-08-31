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Александер-Арнольд закинул мяч за шиворот вратарю «Бёрнли» с 30 метров. Видео

Александер-Арнольд закинул мяч за шиворот вратарю «Бёрнли» с 30 метров. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» – «Ливерпуль» был открыт счёт на 33-й минуте. Мяч в свои ворота отправил нападающий «Бёрнли» Крис Вуд.

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд исполнил навесной удар с правого фланга, мяч после небольшого рикошета от Вуда перелетел вратаря и оказался в дальнем верхнем углу ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился вничью — 1:1.

31 августа также «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Уотфордом» – 1:1, «Челси» дома поделил очки с «Шеффилд Юнайтед» – 2:2, «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе победил «Астон Виллу» – 1:0, «Лестер Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» – 3:1, «Манчестер Сити» дома разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 4:0, «Вест Хэм Юнайтед» на своей арене обыграл «Норвич Сити» – 2:0.

В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».

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