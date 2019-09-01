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Игуаин — о победе над «Наполи»: это были американские горки

Игуаин — о победе над «Наполи»: это были американские горки
Футбол / Италия 0

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин сравнил матч против «Наполи» во 2-м туре итальянской Серии А (4:3) с американскими горками.

«Вот это да. Это были американские горки. Они очень быстро забили два гола, что нельзя було допускать. Мы потеряли контроль над игрой и отвлеклись, поэтому «Наполи» удалось сравнять счет, но, к счастью, в итоге мы все же победили. Это очень важная победа. Нам есть, что улучшить, но мы сделали все возможное, и в итоге были вознаграждены.

Я вернулся в Турин с мотивацией остаться здесь. Люблю эту футболку, этот клуб и фанатов. С первой секунды, что я здесь, в моей голове была идея, что хочу остаться», — приводит слова Игуаина Sky Sport Italia.

«Ювентус», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Наполи» занимает восьмое место.

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