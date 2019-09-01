Главный врач «Рубина» Лаврухин: в команде только я и Шаронов слушаем рок

Главный врач «Рубина» Георгий Лаврухин рассказал, что помимо него и тренера Сергея Шаронова в команде никто не слушает тяжёлую музыку.



«Да, я общаюсь на тему музыки с Шароновым. Я знаю, какие группы он любит, что слушает. Мы с ним обменивались музыкальными файлами. Я знаю, что он увлекается тяжёлой музыкой, и это мне тоже близко.



Я вообще люблю разнообразную музыку. Больше всего тяжёлую музыку, фьюжн, джаз-рок. У меня много любимых направлений. Бывает, что я две-три вещи могу слушать пару недель, когда на работу еду, с работы. Но больше я поклонник рок-н-ролла.



Шаронов на данный момент всё-таки больше увлечён футболом, своей тренерской работой. Конечно, всё равно он слушает музыку, если есть на это время. А раньше, когда Роман молодёжку ещё тренировал и я заходил по каким-то делам в его кабинет, параллельно он слушал музыку.

В команде знают о моём увлечении. Не все, конечно. Кому-то близок рок-н-ролл. Переводчик Артур тоже увлекается музыкой. И он знает, что я иногда поигрываю в группе. Из персонала, может, кто-то знает. Но внимания особого не заостряет на этом.



В команде все ребята молодые. Они вот слушают современную музыку – рэп, транс. Думаю, что практически никто не слушает рок. Тем более старый. Молодая команда живёт в ногу со временем», – приводит слова Лаврухина «Бизнес Online».