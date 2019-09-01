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Тренер «Ювентуса»: де Лигту всё ещё не хватает сыгранности с партнёрами

Тренер «Ювентуса»: де Лигту всё ещё не хватает сыгранности с партнёрами
Футбол / Италия 0

Тренер «Ювентуса» Джованни Мартушьелло поделился мнением об игре защитника Маттейса де Лигта после матча 2-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (4:3).

«Де Лигт всё ещё отстаёт в плане сыгранности с партнёрами и движении на поле. Он перебрался в сложную лигу, такую как Серия А, из совсем другой команды, но у него есть отличные навыки, он умён и быстро учится. Первые 60 минут он провёл очень хорошо, как и вся команда. Мы надеялись, что у него будет больше времени, чтобы приспособиться к команде, но, к сожалению, Джорджо Кьеллини получил серьёзную травму, что изменило наши планы», — приводит слова Мартушьелло Sky Sport Italia.

«Ювентус», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (3) занимает восьмое место.

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