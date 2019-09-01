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Кулибали извинился за автогол в матче с «Ювентусом»

Кулибали извинился за автогол в матче с «Ювентусом»
Футбол / Италия 0

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали принёс извинения за автогол, который он забил на 92-й минуте матча 2-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом» (3:4). Напомним, именно гол Кулибали в собственные ворота принёс туринцам победу в домашнем матче чемпионата Италии.

«Этот автогол причиняет мне боль, потому что он случился после невероятного камбэка. Мне очень жаль, приношу извинения. Но мы должны принять это, потому что мы сильны. Мы показали это и будем доказывать снова», — написал Кулибали на своей странице в «Твиттере».

«Ювентус», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (3) занимает восьмое место. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», а «Наполи» примет «Сампдорию».

Автогол Кулибали на 92-й минуте принёс «Ювентусу» победу в матче с «Наполи»
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