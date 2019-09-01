«Урал» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся 1 сентября в 14:00
Сегодня, 1 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Краснодар» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервным рефери на игру назначен Алексей Амелин (Тула).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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