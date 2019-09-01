«Сампдория» отказала «Динамо» в трансфере Габбьядини за € 12 млн

Московское «Динамо» не сумело договориться о трансфере нападающего генуэзской «Сампдории» Маноло Габбьядини, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, российский клуб предлагал за футболиста € 12 млн, но получил отказ, так как главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо рассчитывает на форварда.

Габбьядини перешёл в «Сампдорию» в январе 2019 года из «Саутгемптона» за € 12 млн. В прошлом сезоне 27-летний форвард в составе генуэзского клуба принял участие в 18 матчах итальянского национального чемпионата (восемь — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также двух результативных передач.

В январе сообщалось, что форвардом интересовались «Спартак» и ЦСКА, но затем его агент опроверг эту информацию.