Жирков — о голе «Спартаку»: оказался в нужном месте в нужный момент случайно

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал победу в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Всегда приятно забивать. Наверное, то, что я там оказался именно в тот момент, — это случайность. Мяч отлетел так, что пришлось его только подработать и ударить.

Обеим командам нужно было побеждать. Все играли предельно осторожно, отсюда мало моментов, много борьбы. Тем более последний матч мы проиграли «Уфе». Нужно было реабилитироваться перед болельщиками.

В конце у нас было много хороших моментов, и надо было только хорошо распорядиться мячом. Мне кажется, мы были ближе ко второму голу", — сказал Жирков в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.

В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.