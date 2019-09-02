Конте призвал итальянских фанатов, оскорблявших Лукаку, быть цивилизованными

Тренер «Интера» Антонио Конте призвал итальянских болельщиков к цивилизованному поведению на трибунах. Наставник «нерадзурри» обратился к тиффози после того, как форвард его команды Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Кальяри».
Встреча «Интера» и «Кальяри» состоялась 1 сентября и завершилась со счётом 2:1 в пользу чёрно-синих. Лукаку забил победный мяч с пенальти. Перед исполнением 11-метрового большая часть фанатской трибуны «Кальяри» начала скандировать расистские лозунги в адрес нападающего.
«Я думаю, что в Италии мы должны стать лучше и быть более уважительными по отношению к тем, кто выполняет свою работу. В других странах болельщики поддерживают свою команду и не оскорбляют оппонентов подобным образом. Должно быть максимальное уважение. Сегодня ко мне относились хорошо и меня не оскорбляли, а в других матчах может случиться что-то подобное данному случаю, это плохо», — приводит слова Конте The Guardian.
- 2 сентября 2019
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