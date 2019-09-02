Агент Сантоса: Лукас прошёл медобследование, сегодня подпишет контракт с ЦСКА

Фабиано Фара, агент полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, сообщил, что сегодня его клиент подпишет контракт с московским ЦСКА.



«Лукас уже успешно прошёл медицинское обследование. Сегодня он подпишет контракт», — сказал Фара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до декабря 2019 года с правом последующего выкупа. Ранее агент Сантоса уже подтвердил информацию о переходе игрока в московский ЦСКА.



Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.