Форвард «Милана» А. Силва перешёл в «Айнтрахт»
Нападающий «Милана» Андре Силва перешёл во франкфуртский «Айнтрахт», сообщает пресс-служба немецкого клуба в «Твиттере». Детали сделки не уточняются.
Ранее сообщалось, что Силва мог перейти в «Монако», однако сделка сорвалась из-за финансового вопроса – 23-летний футболист не смог договориться с монегасками об условиях контракта. При этом португальский форвард даже прибыл в расположение клуба и, как сообщалось, прошёл медицинское обследование.
Андре перешёл в «Милан» из «Порту» летом 2017 года, однако после неудачного первого сезона в Италии россонери отправили его в аренду в «Севилью». В минувшем розыгрыше испанской Примеры нападающий принял участие в 23 матчах, в которых записал на свой счёт 9 голов и получил 4 жёлтые карточки.
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