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«Барса» приобрела у «Лас-Пальмаса» 16-летнего Педри за € 5 млн

«Барса» приобрела у «Лас-Пальмаса» 16-летнего Педри за € 5 млн
Футбол / Испания 0

Испанская «Барселона» объявила о подписании 16-летнего футболиста «Лас-Пальмаса» Педри.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, юный полузащитник станет полноценным участником команды летом 2020 года. Соглашение хавбека «Лас-Пальмаса» с клубом из столицы Каталонии заключено на два года с возможной пролонгацией ещё на два года. При этом сумма сделки составила € 5 млн плюс различные бонусы. Кроме того, «Лас-Пальмас» имеет право на 15 % в случае последующей перепродажи игрока.

В текущем сезоне испанской Сёгунды Педри провёл 3 матча и сделал одну голевую передачу.

«Барселона» в матче 3-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Осасуной» (2:2) и, набрав 4 очка, занимает 5-е место в турнире.

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