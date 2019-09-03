Самедов: в сборной России есть кем заменить Миранчука

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал тот факт, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не сможет помочь сборной России в ближайших матчах. Игрок получил травму в матче 8-го тура Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).
«Всё нормально, время есть. Думаю, ребята должны спокойно и без проблем подготовиться к предстоящим матчам. Что касается потери Алексея Миранчука, то он сейчас в хорошей форме. Но в сборной есть кем его заменить», — цитируют «Известия» Самедова.
Сборная России готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).
После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.
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