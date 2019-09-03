«Селтик» подписал контракт с 18-летним воспитанником «Манчестер Сити» Фримпонгом
«Селтик» объявил о подписании контракта с воспитанником «Манчестер Сити» Джереми Фримпонгом. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт шотландского клуба.
«Это потрясающе — стать частью такого большого клуба. Мне просто повезло, что меня выбрали, и благодарен за это. Я просто счастлив быть здесь. Хочу скорее выйти на поле и показать болельщикам всё, на что способен.
С нетерпением жду знакомства и начала тренировок со своими новыми партнёрами по команде. У них больше опыта, чем у меня, поэтому я надеюсь, что они смогут помочь мне как игроку», — отметил Фримпонг.
18-летний футболист ранее выступал за молодёжку «Манчестер Сити» и не играл за первую команду.
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