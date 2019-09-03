Клубы из топ-5 чемпионатов летом потратили рекордные € 5,5 млрд на трансферы

Клубы из пяти сильнейших европейских чемпионатов потратили € 5,5 млрд в летнее трансферное окно, что является новым рекордом. Об этом сообщает BBC, основываясь на данных консалтинговой компании Deloitte.

Данная сумма на € 879 млн больше, чем было потрачено летом 2018 года. Больше всего расходов понесли клубы английской Премьер-лиги, которые потратили на трансферы € 1,55 млрд. Немного отстали клубы испанской Примеры — € 1,36 млрд. Также отметку в миллиард перешагнули итальянцы — € 1,16. Новые трансферные рекорды были установлены в Бундеслиге (€ 736 млн) и Лиге 1 (€ 665 млн).

Глава Deloitte Дэн Джонс назвал рекордные расходы беспрецедентными, но обусловленными рядом факторов, в том числе дополнительными деньгами от новых телевизионных контрактов и изменениями в составе команд в результате управленческих изменений.

