«Сочи» закупился у «Зенита», «Спартак» обновился. Трансферное окно в РПЛ закрыто

2 сентября в Российской Премьер-Лиге закрылось летнее трансферное окно.
Самым дорогим летним трансфером стал бразильский новичок «Зенита» Малком, который перешёл из «Барселоны» за € 40 млн. Вторым стал немецкий нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп (€ 20 млн), перешедший из дортмундской «Боруссии». Тройку самых дорогих трансферов замкнул голландский полузащитник Гус Тиль, которого «Спартак» купил у «АЗ Алкмар» за € 18 млн.
«Сочи» подписал восьмерых игроков «Зенита». Сочинцы пополнились защитниками Михой Мевлей, Эльмиром Набиуллиным, Ибрагимом Цаллаговым, Иваном Новосельцевым, полузащитниками Дмитрием Полозом, Кристианом Нобоа, Андреем Мостовым, а также нападающим Антоном Заболотным. Кроме того, следует отметить трансферную активность «Спартака», который покупал и продавал игроков за большие деньги.
Всего клубы РПЛ летом потратили более € 230 млн на новичков и продали игроков на € 62 млн.
После восьми туров «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» делят 1-3 место в турнирной таблице РПЛ, набрав по 17 очков.
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