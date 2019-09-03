Дюков: регламент при трансфере Сутормина в «Зенит» нарушен не был

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина, который перешёл в «Зенит» из «Оренбурга» за 50 тыс. рублей.
«Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламенты не были нарушены, поэтому этот трансфер был зарегистрирован. Что касается РПЛ, у неё нет оснований не зарегистрировать этот трансфер. Если говорить о самой сути сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы.
Что может РФС сделать и как отреагировать — это внесение изменений в регламент, чтобы в будущем те школы, которые подготовили классного квалифицированного футболиста, получали бы вознаграждение за эту работу. Механизм солидарности должен работать. Сейчас соответствующие подразделения в РФС заканчивают анализ этой ситуации и готовят предложение по внесению соответствующих изменений в регламент", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Росип.
- 3 сентября 2019
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