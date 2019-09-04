«Марсель» подписал капитана «Нанта» Ронжье после закрытия трансферного окна

«Марсель» объявил о переходе капитана «Нанта» Валентина Ронжье, соглашение рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт «Марселя».
Клуб из Марселя оформил сделку с 24-летним футболистом после закрытия трансферного окна, воспользовавшись правилом «джокера». Во Франции клубам разрешено совершать по одному дополнительному трансферу в сентябре-октябре.
Стороны не стали разглашать сумму трансфера. По данным портала Transfermarkt, она составила около € 13 млн.
Ронжье выступал за «Нант» с 2014 года. В составе «канареек» он провёл 135 матчей в чемпионате Франции, забив 10 голов (1 из них с пенальти) и отдав 13 результативных передач. На его счету 8 жёлтых карточек и ни одного удаления.
После четырёх туров чемпионата Франции «Нант» и «Марсель» набрали по 7 очков и занимают 7-е и 8-е места соответственно.
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