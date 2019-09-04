Ба призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии

Бывший игрок лондонского «Челси» Демба Ба, который в настоящий момент играет в Турции, после истории с оскорблениями Ромелу Лукаку и последующими заявлениями фанатов «Интера» призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии.
«Это причина, по которой я решил не играть там, когда мог… И на этом этапе хотел бы, чтобы все темнокожие игроки вышли из этой лиги! Конечно, это не остановит глупость и ненависть фанатов, но, по крайней мере, они не будут задевать другие расы», — написал Ба в «Твиттере».
Фанатская группировка миланского «Интера» Curva Nord опубликовала в своём письмо, обращённое к бельгийскому новобранцу команды Ромелу Лукаку, подвергнувшемуся оскорблениям на расовой почве в матче Серии А с «Кальяри». По заявлению фанатов, это было данью уважения, а не проявлением расизма.
- 4 сентября 2019
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