Ультрас «Интера» — Лукаку: оскорбления фанов — это дань уважения, а не расизм

Фанатская группировка миланского «Интера» Curva Nord опубликовала в своём "фейсбуке" письмо, обращённое к бельгийскому новобранцу команды Ромелу Лукаку, недавно подвергнувшемуся оскорблениям на расовой почве в матче Серии А с «Кальяри».



«Привет, Ромелу. Мы обращаемся к тебе от имени объединения фанатов «Интера» Curva Nord. Да, это те парни, что встречали тебя в аэропорту, когда ты прибыл в Милан. Нам действительно жаль, что ты подумал, что инцидент в Кальяри – это проявление расизма. Ты должен понять, что Италия не похожа на многие северные европейские страны, где расизм – это НАСТОЯЩАЯ проблема.



Мы понимаем, что это могло показаться тебе расизмом, но это не так. Мы в Италии используем некоторые «способы» для того, чтобы помочь команде и заставить наших соперников нервничать. Это не расизм, и нужно для того, чтобы заставить их ошибиться.



Мы многонациональная организация болельщиков и всегда хорошо встречали игроков из разных стран. Однако мы всегда использовали эти «способы» против игроков других команд и будем продолжать это делать. Мы не расисты, как и фанаты «Кальяри».



Ты должен понять, что на всех итальянских стадионах люди поддерживают свои команды, но в то же время они делают все, чтобы помешать противнику. Не из-за того, что они расисты, а для того, чтобы помочь своей команде.



Пожалуйста, воспринимай такое отношение со стороны итальянских фанатов как дань уважения, ведь это значит, что они боятся того, что ты можешь забить в ворота их любимой команды. Это не из-за того, что они расисты или ненавидят тебя.



Настоящий расизм – это совершенно иная история, и все итальянские фанаты очень хорошо ее знают.



Когда ты говоришь о том, что расизм – это проблема, с которой Италии нужно бороться, ты помогаешь подавлять всех футбольных фанатов, включая нас, и способствуешь созданию проблемы, которой на самом деле не существует в том виде, в каком она есть в других странах.



Мы очень чувствительны и принимаем любых людей. Мы уверяем, что в состав нашей организации входят люди разных рас, люди, которые приехали сюда из различных частей Италии. Они тоже используют эти методы, чтобы провоцировать соперника даже в случае, если он той же расы или из того же региона.



Пожалуйста, помоги нам прояснить, что такое расизм, и что итальянские фанаты – не расисты. Сражение с НАСТОЯЩИМ расизмом должно начинаться в школах, а не на стадионах, а фанаты – это просто фанаты. На территории стадиона они ведут себя совсем не так, как в реальной жизни.



Они никогда не скажут человеку в реальной жизни то, что они адресуют игрокам соперника другой расы, уверяем. Итальянские фанаты могут быть неидеальными, и мы можем понять твое расстройство из-за прозвучавших реплик, однако они не расисты», – написано в письме.

Лукаку: мы не должны принимать дискриминацию ни в какой форме